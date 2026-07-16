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Offiziell Super League

Neuer Klub für Ex-Bremer Schmidt

von Dominik Schneider
1 min.
Schmidt jubelt nach seinem Debüttor @Maxppp

Nach einer Leihsaison bei Werder Bremen hat Isaac Schmidt Leeds United endgültig verlassen. Der 26-jährige Außenverteidiger schließt sich dem BSC Young Boys an und unterzeichnet einen Vierjahresvertrag.

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In der vergangenen Saison sammelte Schmidt 19 Bundesliga-Einsätze und erzielte auch einen Treffer. In den Kader der Schweizer Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft schaffte es der Rechtsfuß allerdings nicht.

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