Nach einer Leihsaison bei Werder Bremen hat Isaac Schmidt Leeds United endgültig verlassen. Der 26-jährige Außenverteidiger schließt sich dem BSC Young Boys an und unterzeichnet einen Vierjahresvertrag.

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𝐘𝐁 𝐯𝐞𝐫𝐩𝐟𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐭 𝐈𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐒𝐜𝐡𝐦𝐢𝐝𝐭 ✍️



Weitere Verstärkung für die Young Boys: Nach Cédric Zesiger kommt mit dem 26-jährigen Isaac Schmidt ein weiterer Abwehrspieler mit Erfahrungen aus der Schweizer Nationalmannschaft zum BSC YB. Schmidt wechselt von Leeds… pic.twitter.com/GAq1a1QHm2 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 16, 2026

In der vergangenen Saison sammelte Schmidt 19 Bundesliga-Einsätze und erzielte auch einen Treffer. In den Kader der Schweizer Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft schaffte es der Rechtsfuß allerdings nicht.