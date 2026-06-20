Barça: Entscheidung bei Christensen gefallen

Der FC Barcelona und Andreas Christensen stehen offenbar vor einer Verlängerung ihrer Zusammenarbeit. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, verlängert der 30-Jährige seinen Vertrag um zunächst zwei weitere Jahre. Im neuen Arbeitspapier soll allerdings eine Klausel verankert sein, die es beiden Parteien ermöglicht, die Zusammenarbeit bereits nach einem Jahr wieder zu beenden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Finanziell soll der Däne dem Bericht zufolge auch attraktivere Optionen auf dem Tisch gehabt haben. Unter anderem wurde über Interesse aus Saudi-Arabien, England, Italien und der Bundesliga berichtet. Der Innenverteidiger wechselte 2022 ablösefrei vom FC Chelsea zur Blaugrana. In der vergangenen Saison kam Christensen wettbewerbsübergreifend lediglich auf 18 Einsätze, da ihn wiederholt Verletzungen ausbremsten.