41 Saisontore: Werder bindet Stürmertalent

Werder Bremen setzt langfristig auf seinen Nachwuchsstürmer Joel Imasuen. Die Grün-Weißen vermelden die Verlängerung des 19-jährigen Torjägers aus den USA, ohne die Vertragslaufzeit anzugeben. Dieses Vorgehen ist Usus beim Bremer Bundesligisten. Bemerkenswert: Imasuen hat überragende 41 Saisontore in der fünftklassigen Bremenliga erzielt und kam Ende März zu seiner ersten Einwechslung bei den Profis gegen den VfL Wolfsburg (0:2).

Unter der Anzeige geht's weiter

„Joel“, lobt Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz, „ist ein sehr interessanter und lernwilliger Spieler, der in dieser Saison in der Bremenliga sehr gute Leistungen gezeigt hat. Auch in den Trainingseinheiten der Profis hat er sein Potenzial unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Es ist geplant, dass er regelmäßig bei den Profis mittrainieren wird. Außerdem ist es wichtig für ihn, in der U23 weitere Spielpraxis zu sammeln.“