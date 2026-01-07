Panathinaikos trennt sich von Max

Für Philipp Max ist Schluss in Athen. Wie Panathinaikos in einer knappen Mitteilung bekanntgibt, wurde der Vertrag mit dem 32-jährigen Linksverteidiger aufgelöst. Im Trikot der Griechen lief Max seit seinem Wechsel 2024 lediglich elfmal auf.

Nun muss sich der einstige Nationalspieler auf Klubsuche begeben. Bis zum 31. Januar kann er noch ablösefrei bei einem neuen europäischen Arbeitgeber unterschreiben und für den Spielbetrieb der Rückrunde registriert werden.