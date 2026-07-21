Menü Suche
Kommentar 1
FT-Exklusiv FT-Kurve Bundesliga

Schalke bietet für Abwehr-Riesen

Schalke 04 bastelt am Kader für die Bundesliga. Einen potenziellen neuen Innenverteidiger hat man in Österreich ausgemacht.

von seb_nonda - Lukas Hörster - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Serge-Philippe Raux-Yao im Trikot von Rapid Wien @Maxppp

Schalke 04 bemüht sich um eine Verpflichtung von Serge-Philippe Raux-Yao (27). Wie FT erfuhr, gaben die Königsblauen zuletzt ein erstes Angebot für eine Leihe mit Kaufoption über rund vier Millionen Euro bei Rapid Wien ab. Die Österreicher lehnten jedoch ab, bevorzugen einen fixen Transfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schalke bleibt am Ball, weiß aber auch, dass andere Klubs an Raux-Yao dran sind. Interesse zeigte unter anderem Champions League-Teilnehmer RC Lens aus der französischen Heimat des Abwehr-Riesen. Raux-Yao ist 1,97 Meter groß.

Entsprechend zeichnet ihn seine Lufthoheit aus. Sébastien Denis von der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato lobt aber auch Raux-Yaos „präzise Pässe“ und dessen Fähigkeit, sauber ohne viele Grätschen zu verteidigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
Rapid
Schalke 04
Serge-Philippe Raux-Yao

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Rapid Logo SK Rapid Wien
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Serge-Philippe Raux-Yao Serge-Philippe Raux-Yao
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert