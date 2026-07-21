Schalke 04 bemüht sich um eine Verpflichtung von Serge-Philippe Raux-Yao (27). Wie FT erfuhr, gaben die Königsblauen zuletzt ein erstes Angebot für eine Leihe mit Kaufoption über rund vier Millionen Euro bei Rapid Wien ab. Die Österreicher lehnten jedoch ab, bevorzugen einen fixen Transfer.

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Schalke bleibt am Ball, weiß aber auch, dass andere Klubs an Raux-Yao dran sind. Interesse zeigte unter anderem Champions League-Teilnehmer RC Lens aus der französischen Heimat des Abwehr-Riesen. Raux-Yao ist 1,97 Meter groß.

Entsprechend zeichnet ihn seine Lufthoheit aus. Sébastien Denis von der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato lobt aber auch Raux-Yaos „präzise Pässe“ und dessen Fähigkeit, sauber ohne viele Grätschen zu verteidigen.