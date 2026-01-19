VfB nominiert Demirovic für Nartey

Ermedin Demirovic (27) kehrt in den Europa League-Kader des VfB Stuttgart zurück. Die ‚Bild‘ geht davon aus, dass die Schwaben am morgigen Dienstag den im Oktober per Sonderregel vorgenommenen Tausch rückgängig machen werden – Nikolas Nartey (25) wird dann wieder aus dem Aufgebot gestrichen.

Hintergrund ist, dass Demirovic seine langwierige Fußverletzung inzwischen auskuriert hat. Cheftrainer Sebastian Hoeneß will in den kommenden Partien offenbar lieber auf den Stürmer als auf den Mittelfeldspieler zurückgreifen können. Gut für Nartey: Sollte der VfB die Vorrunde überstehen, kann er erneut nachnominiert werden.