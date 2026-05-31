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Offiziell Weltmeisterschaft

Ohne Suárez: Uruguays WM-Kader

von David Hamza
1 min.
Marcelo Bielsa auf einer PK @Maxppp

Uruguays Nationaltrainer Marcelo Bielsa verzichtet bei der anstehenden WM auf Luis Suárez (39/Inter Miami). Der 143-fache Nationalspieler (69 Tore), der zuletzt im September 2024 im Aufgebot stand, hatte zuletzt signalisiert, dass er bereitstünde, fehlt nun aber im finalen Kader der Südamerikaner.

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Mit an Bord sind dafür unter anderem Ex-Schalker Rodrigo Zalazar (26/SC Braga), Real Madrids Federico Valverde (27) und Ronald Araujo (27) vom FC Barcelona. Auch Darwin Núñez (26), vor einem Jahr für 53 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Saudi-Klub Al Hilal gewechselt, steht im Kader. Uruguay trifft in Gruppe H auf Saudi-Arabien, Kap Verde und Spanien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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