Ohne Suárez: Uruguays WM-Kader

Uruguays Nationaltrainer Marcelo Bielsa verzichtet bei der anstehenden WM auf Luis Suárez (39/Inter Miami). Der 143-fache Nationalspieler (69 Tore), der zuletzt im September 2024 im Aufgebot stand, hatte zuletzt signalisiert, dass er bereitstünde, fehlt nun aber im finalen Kader der Südamerikaner.

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La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Mit an Bord sind dafür unter anderem Ex-Schalker Rodrigo Zalazar (26/SC Braga), Real Madrids Federico Valverde (27) und Ronald Araujo (27) vom FC Barcelona. Auch Darwin Núñez (26), vor einem Jahr für 53 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Saudi-Klub Al Hilal gewechselt, steht im Kader. Uruguay trifft in Gruppe H auf Saudi-Arabien, Kap Verde und Spanien.