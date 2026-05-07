Zagadou vor der Unterschrift

Dan-Axel Zagadou hat offenbar doch eine Zukunft beim VfB Stuttgart. Laut ‚Bild‘ steht der 26-Jährige entgegen bisheriger Meldungen vor einer Vertragsverlängerung. Das aktuelle Arbeitspapier des verletzungsanfälligen Innenverteidigers läuft am Saisonende aus. Die Schwaben haben Zagadou der Boulevardzeitung zufolge jedoch einen neuen Vertrag vorgelegt. Obwohl der VfB-Profi in den vergangenen zwei Saisons nur 238 Minuten in der Bundesliga auf dem Platz stand, habe der Franzose in der Kabine ein hohes Standing und sei bei den Mitspielern sehr beliebt.

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Die neue Offerte ist laut ‚Bild‘ „extrem leistungsbezogen“ und enthält ein niedriges Grundgehalt und hohe Einsatz- beziehungsweise Punktprämien. Zagadou, der bisher 3,5 Millionen Euro pro Jahr kassierte, würde so „von einem der Top- zum Niedrigverdiener“. Zagadou war in der Akademie von Paris St. Germain ausgebildet worden und stand anschließend fünf Jahre bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Nach zweieinhalb Monaten ohne Verein wechselte er 2022 zum VfB.