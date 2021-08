Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Die Bayern sind sich mit Marcel Sabitzer (27) einig, so berichtet es ‚Bild‘-Journalist Christian Falk in seinem Podcast ‚Bayern-Insider‘. Nun müssen die Münchner noch mit RB Leipzig auf einen gemeinsamen Nenner kommen.

RB Leipzig

Nach nur einem Jahr wird Alexander Sörloth die Sachsen zu „150 Prozent“ wieder verlassen, wie der Vater des 25-Jährigen gegenüber ‚TV2‘ bestätigt. Olympique Marseille zeigt laut ‚Nettavisen.no‘ Interesse. FT kann diese Information bestätigen.

Borussia Dortmund

Der BVB verhandelt laut der dänischen Zeitung ‚B.T.‘ zurzeit mit dem FC Sevilla über einen Transfer von Thomas Delaney. Vier Millionen Euro wollen die Schwarz-Gelben dem Bericht zufolge für den 29-Jährigen sehen.

VfL Wolfsburg

Die Wölfe sind mit einem Angebot über sieben Millionen Euro für Jakub Kaminski (19) beim polnischen Spitzenklub Lech Posen gescheitert. Das berichtet der Journalist Roman Kolton von ‚Prawda Fubolu‘.

Eintracht Frankfurt

Jens Petter Hauge stürmt künftig für die Adler. Der 21-jährige Flügelspieler wird zunächst für eine Saison vom AC Mailand ausgeliehen, für den Anschluss besitzt die Eintracht eine Kaufoption über kolportierte sieben Millionen Euro.

Fix: @jenspetter99 kommt vom @acmilan zunächst auf Leihbasis bis zum Ende der Saison 2021/22 an den Main ✍️ Zudem verfügt die Eintracht über eine Kaufoption.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 10, 2021

Bayer Leverkusen

Die Werkself hat nach Informationen der ‚L'Équipe‘ ein erstes Angebot für Thilo Kehrer abgegeben. 20 Millionen Euro möchte Paris St. Germain als Ablöse für den 24-Jährigen sehen.

Union Berlin

Ihre Kaderplanung konnten die Köpenicker bereits früh abhaken. In dieser Woche jedenfalls zeigte Union keine Aktivitäten auf dem Transfermarkt.

Borussia Mönchengladbach

Die Borussia steht kurz davor, den Transfer von William Pacho einzutüten. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, muss der 19-jährige Innenverteidiger lediglich noch den Medizincheck absolvieren.

VfB Stuttgart

Nach FT-Informationen zeigen die Schwaben Interesse an Ruben Providence von der AS Rom. Der VfB erwägt, ein Angebot über drei Millionen Euro für den 20-jährigen Flügelspieler abzugeben.

SC Freiburg

Baptiste Santamaria weckt das Interesse von Stade Rennes. Wie FT erfuhr, hat der französische Erstligist ein Angebot für den 26-jährigen Mittelfeldspieler abgegeben.

TSG Hoffenheim

Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt der AC Mailand Interesse an Mittelfeldspieler Florian Grillitsch (26). Eine niedrige zweistellige Millionensumme ist dem Fachblatt zufolge im Gespräch.

FSV Mainz 05

Sorgenfalten bei den Rheinhessen vor dem ersten Bundesligaspiel. Drei Spieler haben sich mit Corona infiziert, acht weitere mussten sich vorsorglich in Quarantäne begeben. Die Partie gegen RB Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr) wird dennoch stattfinden.

Zwei weitere Spieler und ein Mitglied des Trainerteams sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle Erkrankten sowie zehn weitere 05ER wurden umgehend in häusliche Quarantäne versetzt. Weitere Infos: https://t.co/TaRQbbHk1f #mainz05 pic.twitter.com/qzn5mc74Hd — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 11, 2021

FC Augsburg

Die Fuggerstädter leihen Arne Maier (22) von Ligakonkurrent Hertha BSC aus. Teil des Deals ist eine Kaufoption. Den umgekehrten Weg geht Marco Richter (23). Kolportierte acht Millionen Euro bezahlen die Berliner für den Offensivspieler.

Hertha BSC

Kapitän Dedryck Boyata (30) hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert.

Dedryck #Boyata bleibt 🔵⚪️. Unser Kapitän verlängert seinen Vertrag bis 2024 und läuft ab sofort mit der Nummer 4️⃣ auf! 💙🤝https://t.co/cneHIEOjSx ⏪#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/TZvzOyokRN — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 12, 2021

Arminia Bielefeld

Die Arminia landete diese Woche einen Dreifachschlag: Robin Hack (22) kommt vom FC Nürnberg und hat bis 2025 unterschrieben, ebenso wie der von Rapid Wien verpflichtete Patrick Wimmer (20). Stefanos Kapino (27) wechselt von Werder Bremen auf die Alm und bindet sich bis 2023.

Herzlich Willkommen bei Arminia Bielefeld, Patrick Wimmer!

Patrick kommt von @FKAustriaWien und hat einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

Der österreichische U-Nationalspieler ist vor allem auf dem Flügel variabel einsetzbar.#immerdabei pic.twitter.com/gkUwdvNzdr — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) August 10, 2021

1. FC Köln

Marco Höger verlässt die Geißböcke nach fünf Jahren wieder. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselt in die dritte Liga zu Waldhof Mannheim.

VfL Bochum

Sebastian Polter (30) kommt ablösefrei von Fortuna Sittard und soll den Angriff der Bochumer verstärken.

Greuther Fürth

„Da wird sich sicherlich noch etwas tun. Wir sind insgesamt in guten Gesprächen. Ich habe mit Rachid Azzouzi eine sehr gute Kommunikation. Er macht das, was möglich ist und das wird er dann auch umsetzen“, kündigt Trainer Stefan Leitl gegenüber der ‚Bild‘ weitere Transfers an.