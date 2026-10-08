Der neue Fixpunkt: Klopp muss bei Tresoldi endlich ernst machen

Mit nur vier Punkten aus vier Spielen verlief der XXL-Länderspielblock unter Nationaltrainer-Debütant Jürgen Klopp enttäuschend – zumindest sportlich. Einige gute Ansätze waren zwar zu erkennen, viel Arbeit steht jedoch noch an. Überraschend: Im Gegensatz zur jüngeren Vergangenheit sorgte nicht die Defensive der DFB-Elf für große Sorgen, sondern die Offensive.

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Drei magere Tore, alle erzielt von Mittelfeldspielern, zeigen das Hauptproblem der Mannschaft: mangelnde Knipser-Qualitäten im Angriffszentrum. Aus unterschiedlichen Gründen konnte keiner der vier getesteten Kandidaten überzeugen. Es fehlt ein echter Abschlussspieler, einer mit Torriecher, der die berühmten Dinger einfach reinmacht.

Doch es gibt einen großen Hoffnungsträger. Nicht nur viele Medien und Experten, sondern auch die FT-Community fordern: Klopp muss Nicolò Tresoldi (22) holen und zum Fixpunkt der Offensive in den kommenden Jahren machen. 44 Prozent der knapp 2.000 Teilnehmer votierten in der Umfrage für den Angreifer des FC Brügge, um den sich jedoch auch der italienische Verband bemüht.

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Welcher Mittelstürmer sollte zum Fixpunkt unter Jürgen Klopp werden? Kai Havertz (FC Arsenal) Nick Woltemade (Juventus Turin) Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) Deniz Undav (VfB Stuttgart) Paris Brunner (AS Monaco) Nicolò Tresoldi (FC Brügge) Niclas Füllkrug (Werder Bremen) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Entschieden hat sich Tresoldi noch immer nicht, für welches Land er im Seniorenbereich auflaufen will. „Mein Herz ist 50:50. Beide Länder bedeuten mir sehr viel“, erklärte der schussstarke Rechtsfuß zuletzt und verriet ‚ran‘, dass er sich vor kurzem nicht nur mit Klopp über seine Zukunft ausgetauscht habe, sondern auch mit Italiens Nationalcoach Roberto Mancini: „Auch er hat sich bei mir gemeldet. Das war eine ähnliche Situation. Es ist etwas Besonderes, dass sich zwei so erfolgreiche Trainer Zeit nehmen und mit mir sprechen.“

Auch wenn es verständlich ist, dass der Youngster erwägt, für das Heimatland seines Vaters aufzulaufen, ist es zumindest beruhigend, dass Tresoldi mit der deutschen U21 auf jeden Fall die Europameisterschaft im kommenden Sommer absolvieren will. Danach soll die finale Entscheidung fallen.

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Und bis dahin sollte es eine der wichtigsten Prioritäten für Klopp sein, den Angreifer von einer DFB-Zukunft zu überzeugen. 28 Treffer in 67 Partien für den FC Brügge, davon fünf in der Champions League, und 16 Tore in 27 Einsätzen für die deutsche U21 sprechen eine klare Sprache. Alleine in den vergangenen drei Länderspielen netzte er viermal. Tresoldi ist bereits in jungen Jahren ein echter Knipser und ein solcher fehlt dem DFB.