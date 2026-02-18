Menü Suche
Neues Wunschziel für Nübel?

Seit fast sechs Jahren steht Alexander Nübel beim FC Bayern unter Vertrag. Doch trägt er überhaupt noch einmal das Trikot des Rekordmeisters?

von Lukas Hörster
1 min.
Alexander Nübels Zukunft beim VfB Stuttgart ist ungewiss @Maxppp

Alexander Nübel steht bekanntermaßen vor einer ungeklärten Zukunft. Die Sachlage: Der 29-jährige Torhüter ist noch bis Saisonende vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen. Zurück nach München will er nur, wenn Manuel Neuer (39) seine Karriere mit Vertragsablauf im Sommer beendet. Dann winkt Nübel womöglich ein Konkurrenzkampf mit Jonas Urbig (22) um das Neuer-Erbe.

Falls der Bayern-Kapitän noch ein Jahr dranhängt, dürfte Nübel einen Wechsel anstreben. Ob nun fest oder per erneuter Leihe, sei einmal dahingestellt. Der VfB hat jedenfalls mit dem an den SC Paderborn verliehenen Toptalent Dennis Seimen (20) schon einen potenziellen Nachfolger in der Hinterhand.

Wo könnte Nübel also stattdessen unterkommen? Laut einem Bericht der ‚Abendzeitung‘ ist ein Wunschziel des DFB-Keepers die englische Premier League. Vereine von der Insel könnten durchaus auch eine für die Bayern attraktive Ablöse auf den Tisch legen. Konkrete Fährten gibt es aber noch nicht, dafür sind in den kommenden Wochen noch viel zu viele Fragen zu klären.

veröffentlicht am
Kommentare (7)
