David-Transfer: United & Arsenal nehmen Kontakt auf

Erste Topklubs klopfen bei Jonathan David an. Wie ‚Het Laatste Nieuws‘ vermeldet, haben Manchester United und der FC Arsenal Kontakt zum Berater des 20-jährigen Offensivspielers von KAA Gent aufgenommen. Vertraglich ist der kanadische Nationalspieler noch bis 2023 gebunden.

Aber David hat bereits mehrfach durchblicken lassen, dass er sich bereit fühlt für den nächsten Karriereschritt. Vor allem für einen Wechsel in die Bundesliga brachte er sich in Stellung: „Es ist Zeit, dass ich weiterziehe und irgendwo hingehe, wo ich mich weiterentwickeln kann und mein Potenzial voll ausschöpfen kann. Die Liga, die am besten zu mir passen würde, ist die Bundesliga.“