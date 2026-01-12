Bundesliga: Die FT-Topelf des 16. Spieltags

Spieler des Spieltags: Michael Olise

Der FC Bayern ist perfekt ins neue Jahr gestartet. Großen Anteil daran hatte Michael Olise. Der 24-jährige Franzose ließ die Abwehr des VfL Wolfsburg in regelmäßigen Abständen wie Fahnenstangen stehen. Mit beeindruckender Leichtigkeit legte er zwei Treffer mustergültig vor und durfte auch zweimal selbst jubeln. Vor etwas weniger als zwei Monaten waren ihm gegen den SC Freiburg (6:2) zwei Tore und drei Vorlagen gelungen. Diesmal waren es „nur“ vier Torbeiligungen. Dennoch eindeutig der Mann des 16. Spieltags.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 16. Spieltags? Michael Olise Deniz Undav Luis Díaz Jamie Leweling Ein anderer Spieler (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick