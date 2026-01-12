Menü Suche
Bundesliga: Die FT-Topelf des 16. Spieltags

Das neue Kalenderjahr startet mit Kantersiegen für den FC Bayern, den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Entsprechend sind diese drei Klubs auch mehrfach in der FT-Topelf vertreten.

Die Topelf des 16. Spieltags @Maxppp

Spieler des Spieltags: Michael Olise

Der FC Bayern ist perfekt ins neue Jahr gestartet. Großen Anteil daran hatte Michael Olise. Der 24-jährige Franzose ließ die Abwehr des VfL Wolfsburg in regelmäßigen Abständen wie Fahnenstangen stehen. Mit beeindruckender Leichtigkeit legte er zwei Treffer mustergültig vor und durfte auch zweimal selbst jubeln. Vor etwas weniger als zwei Monaten waren ihm gegen den SC Freiburg (6:2) zwei Tore und drei Vorlagen gelungen. Diesmal waren es „nur“ vier Torbeiligungen. Dennoch eindeutig der Mann des 16. Spieltags.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 16. Spieltags?
Die Ergebnisse im Überblick

  • Eintracht - Borussia Dortmund 3:3
  • SC Freiburg - Hamburger SV 2:1
  • 1.FC Union Berlin - 1.FSV Mainz 2:2
  • 1.FC Heidenheim - 1.FC Köln 2:2
  • Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 1:4
  • Mönchengladbach - FC Augsburg 4:0
  • Bayern München - VfL Wolfsburg 8:1
  • St. Pauli - Leipzig abgesagt
  • Werder - Hoffenhheim abgesagt
