Bayern bangt um Gnabry & Karl

Muss der FC Bayern bei der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg am morgigen Samstag (15:30 Uhr) auch auf Serge Gnabry (30) und Lennart Karl (17) verzichten? Laut der ‚Bild‘ waren die beiden Offensivkräfte beim heutigen Abschlusstraining nicht zugegen. Die DFB-Nationalspieler könnten sich dem Boulevardblatt zufolge am Virus angesteckt haben, das sich innerhalb der Mannschaft ausgebreitet hat.

Auf der Pressekonferenz bestätigte Trainer Vincent Kompany, dass Dayot Upamecano (27) erneut krankheitsbedingt fehlen wird. Alphonso Davies (25) und Sacha Boey (25) hatten oder haben ebenfalls mit Symptomen zu kämpfen. Angesprochen auf einen möglichen Einsatz von Karl sagte Kompany: „Wir werden sehen, wer spielt. Hoffentlich hat niemand in den letzten 24 Stunden zu viel Zeit mit Upa verbracht.“