Positive Überraschung für Leverkusen

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Exequiel Palacios im Trikot von Bayer Leverkusen @Maxppp

Vizemeister Bayer Leverkusen kann im Mittelfeld schneller als erwartet auf Exequiel Palacios setzen. Gegenüber der ‚Bild‘ berichtet Trainer Kasper Hjulmand, dass der Argentinier bald wieder zur Verfügung steht: „Es geht Pala sehr gut – ein bisschen besser als erwartet. Wir sind sehr froh, dass es für ihn im Januar wieder Möglichkeiten gibt“, so Hjulmand.

Womöglich könne Palacios sogar schon gegen Werder Bremen am 24. Januar sein Comeback geben. Ursprünglich war dieses erst für Februar vorgesehen. Der 27-Jährige hatte sich Mitte September eine schwere Verletzung an den Adduktoren zugezogen und musste daraufhin operiert werden.

Bundesliga
Leverkusen
Exequiel Palacios

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Exequiel Palacios Exequiel Palacios
