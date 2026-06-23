Großes Interesse: Aubameyang kommt auf den Markt

Ein Jahr nach seinem Comeback bei Olympique Marseille soll Pierre-Emerick Aubameyang den französischen Erstligisten schon wieder verlassen. Nach FT-Information ist OM bereit, den ehemaligen Stürmer von Borussia Dortmund ziehen zu lassen. Anfragen für den Gabuner gibt es aus Italien, Spanien, Brasilien, der Türkei, Saudi-Arabien und der MLS.

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Der 37-Jährige war in der abgelaufenen Saison gesetzt, erzielte 14 Tore und bereitete zehn weitere vor. Sportlich war er für Marseille also eine große Hilfe, doch die finanziellen Probleme zwingen seinen Klub zum Verkauf. Da OM die Saison auf Rang fünf abschloss, wurde die Champions League verpasst.