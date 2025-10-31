Altstar Pedro kündigt Abschied an

Routinier Pedro wird seinen auslaufenden Vertrag bei Lazio Rom nicht noch ein weiteres Mal verlängern. „Dies ist definitiv mein letztes Jahr bei Lazio, aber ich möchte diese Mannschaft dort zurücklassen, wo sie hingehört: in Europa“, kündigte der 38-jährige Offensivspieler im Interview mit ‚Sky Italia‘ nach dem torlosen Remis gegen den Pisa SC am gestrigen Donnerstagabend an.

Derzeit liegt der Hauptstadtklub in der Serie A nach neun Spieltagen auf Rang elf. Pedro kommt dabei in seinem fünften Jahr im Lazio-Trikot meist als Einwechselspieler zum Einsatz. Ob und wie lange der spanische Welt- und Europameister seine Laufbahn im Anschluss noch fortsetzen wird, lässt er offen: „Wie viele Jahre ich noch spielen werde? Schwer zu sagen. Ich möchte jedes Training optimal nutzen, aber jeder Tag bringt mich dem Karriereende näher.“