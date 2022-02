Miami vermeldet Transferdoppelschlag

Inter Miami holt sich vor Saisonstart der Major League Soccer zwei Verstärkungen an Bord. Von Benfica Lissabon wechselt Torhüter Carlos dos Santos nach Florida. Der 21-Jährige, der bereits für mehrere U-Nationalteams der USA zwischen den Pfosten stand, unterschreibt bis 2024 mit der Option auf zwei weitere Spielzeiten.

Darüber hinaus verpflichtet der Beckham-Klub Robert Taylor (27). Der finnische Nationalspieler wird mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Auch beim Offensivspieler sichert sich die Miami die Option, den Vertrag um eine weitere Saison auszuweiten.

Official ✍🏼🇺🇸Welcome, CJ dos Santos #InterMiamiCF signs #USMNT goalkeeper CJ dos Santos from Portuguese side S.L. Benfica! Learn all the details on our newest player below: https://t.co/m6iciLSDqA