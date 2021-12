Schalke: Zalazar-Kaufoption schon gezogen?

Der langfristige Verbleib von Rodrigo Zalazar beim FC Schalke 04 ist offenbar schon fixiert. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge haben die Königsblauen die mit Eintracht Frankfurt vereinbarte Kaufoption im Leihvertrag des Mittelfeldspielers in dieser Woche bereits gezogen.

„Rodrigo Zalazar wird auch in der kommenden Saison beim FC Schalke spielen“, hatte Sportdirektor Rouven Schröder am vergangenen Mittwoch angekündigt. Offenkundig sind in diesem Zuge auch die nötigen Formalitäten in die Wege geleitet worden. Die Laufzeit des neuen Kontrakts ist noch nicht bekannt.