In den vergangenen Tagen ist viel von und über Cristiano Ronaldo geschrieben worden. Nach seinem ego-gekränkten Abgang von der Nationalmannschaft, garniert mit der scharfen Kritik an Trainer Jorge Jesus einige Tage später, eskalierte die Lage. Der Rekordspieler Portugals schien eigenmächtig einen würdigen Abgang aufs Spiel zu setzen.

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Inzwischen haben sich die Gemüter aber etwas beruhigt. Der portugiesische Verband hat die Tür für ein Comeback des 41-Jährigen wieder geöffnet, auch Jorge Jesus würde sich einer erneuten Nominierung von CR7 nicht verwehren. Ronaldo selbst plant ebenfalls seine Rückkehr.

Aussprache zwischen Jesus und CR7?

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, könnte deshalb zeitnah ein Treffen zwischen dem portugiesischen Verband FPF und Ronaldo stattfinden. Der Stürmer von Al Nassr sei optimistisch, dass die Wogen mit dem Verband vollständig geglättet werden können. Das Portal berichtet außerdem, dass Trainer Jesus nicht zur Debatte stehe.

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Die logische Konsequenz: Auch CR7 und Jesus, die sich schon viele Jahre kennen, müssen wieder zueinander finden. Der 72-Jährige stand im Zentrum von Ronaldos Kritik, der ehemalige Weltfußballer warf Jesus Wortbruch vor. Ein weiterer Akt im CR7-Drama ist nicht ausgeschlossen.