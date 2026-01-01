St. Pauli verkündet ersten Wintertransfer

Der FC St. Pauli hat Innenverteidiger Tomoya Ando verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom japanischen Klub Avispa Fukuoka und kostet dem Vernehmen nach nur eine sehr geringe Ablöse. Über die Vertragslänge machen die Hamburger wie gewohnt keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit der Verpflichtung von Tomoya verschaffen wir unserer Defensive zusätzliche Flexibilität, da er auf allen Positionen in der Dreierkette eingesetzt werden kann. Er hat sich in den vergangenen Jahren immer sehr schnell dem jeweils höheren Niveau angepasst und sich zum Nationalspieler entwickelt. Deswegen sind wir überzeugt davon, dass er auch bei uns direkt eine gute Rolle spielen kann“, begründet Sportchef Andreas Bornemann die Verpflichtung.