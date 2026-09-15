M’gladbach: Nächster Trainer-Kandidat vom Tisch

Bei der Trainersuche von Borussia Mönchengladbach ist die Personalie Brian Priske wohl kein heißes Thema. Wie die ‚Rheinische Post‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, wird der 49-jährige Däne nicht bei den Fohlen anheuern. Das dänische ‚Tipsbladet‘ hatte am Montagabend vom Interesse und einem möglichen millionenschweren Angebot für den Coach von Sparta Prag berichtet.

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Ungeachtet dessen sind die Gladbacher offenbar bereit, für den neuen Trainer tiefer in die Tasche zu greifen. Laut der ‚Bild‘ liegt das Budget für Sportchef Rouven Schröder bei vier Millionen Euro. Weitere gehandelte Kandidaten: Christian Eichner (zuletzt Karlsruher SC), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen), Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) und Bo Henriksen (zuletzt Mainz 05). Die ‚Bild‘ nennt auch Steffen Baumgart (zuletzt Union Berlin). Ole Werner (zuletzt RB Leipzig) hat bereits abgesagt.