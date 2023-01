Bestätigt: Gala verhandelt Ayhan-Transfer

Galatasaray bemüht sich mit Nachdruck um die Verpflichtung von Kaan Ayhan. Wie der Istanbuler Klub offiziell verkündet, befindet man sich in Verhandlungen mit Ayhans aktuellem Arbeitgeber US Sassuolo.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-jährige Defensivspieler, der in den vergangenen Wochen in Sassuolo außen vor war, soll ausgeliehen werden. In Deutschland spielte der in Gelsenkirchen geborene Ayhan in der Vergangenheit für Schalke 04, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf.

Lese-Tipp

Dudziak wechselt in die Süper Lig