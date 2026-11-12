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UEFA Nations League

Klopp räumt mit Nmecha-Thema auf

von Julian Jasch
1 min.
Jürgen Klopp klatscht mit Felix Nmecha ab @Maxppp

Jürgen Klopp hat sich zum Trubel um Felix Nmecha (26) geäußert. Auf der heutigen DFB-Pressekonferenz vor der morgigen Partie (20:45 Uhr) gegen Serbien sagte der Bundestrainer: „Ich habe ihn mit allem konfrontiert. Und er hat gesagt, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat. Er liebt alle Menschen und diskriminiert niemanden. Und damit ist der wichtigste Teil für mich geklärt.“ Zudem habe der BVB-Profi dem 59-Jährigen versichert, dass er besagten Torjubel nicht mehr ausführen wolle, um keine falschen Signale zu senden.

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Zum Kontext: Nmecha feierte seine Tore zuletzt mehrfach, indem er sich eine imaginäre Krone absetzte – das Symbol der Kampagne „The King’s Return“, die dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ nahesteht, das wiederum wegen der Verbreitung ultra-konservativer Ansichten bis hin zur Homophobie in der Kritik steht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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