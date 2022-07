Kovac bestätigt Svanberg-Deal

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Mattias Svanberg zum VfL Wolfsburg ist nur noch Formsache. „Es sieht sehr gut aus, ich glaube, dass es in den nächsten Tagen über die Bühne geht. Ich hoffe, dass ich ihn in der nächsten Woche hier begrüßen kann“, zitiert der ‚kicker‘ Wölfe-Coach Niko Kovac. Svanberg soll für neun Millionen Euro plus Boni vom FC Bologna kommen.

Kovac erklärt: „Wir haben mit Xaver Schlager einen Spieler verloren, der die Fähigkeit hat, Box to Box zu spielen. Solch einen Spielertypen haben wir versucht zu finden. […] Er ist körperlich robust.“ Der 23-jährige Schwede sei ein Spieler, „der bewiesen hat, dass er Tore schießen und auflegen kann. Das Profil, das wir gesucht haben. Er hat Ambitionen, die wir hier brauchen. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden.“