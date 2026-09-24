Edin Terzic hat seine Anfangszeit bei Athletic Bilbao Revue passieren lassen. „Vieles ist sehr gut gelaufen und ich habe das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Es wäre jedoch etwas anmaßend zu sagen, dass wir nach drei Monaten bereits das höchste Niveau erreicht hätten, das wir anstreben. Wir machen sehr wichtige Schritte, werden diese Arbeit aber weiterführen. Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit vielen der Schritte, die wir unternommen haben“, gibt der 43-Jährige im Interview mit der ‚as‘ zu verstehen.

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Terzic übernahm die Basken im Sommer, hätte zuvor aber auch bei anderen Vereinen anheuern können. „Ich spreche nicht gern über Namen oder Vereine, aber es stimmt, dass es Optionen und Angebote aus verschiedenen Ländern gab. Es ging nicht darum, schnell den nächsten Schritt zu machen. Es ging darum, den richtigen Schritt zu finden“, bestätigt der frühere BVB-Coach, der in der Vergangenheit unter anderem mit Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, der AS Monaco und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wurde.