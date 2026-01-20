Menü Suche
Premier League

Nächster Interessent: Verliert Glasner auch Mateta?

von Luca Hansen - Quelle: The Athletic
Oliver Glasner könnte nach Innenverteidiger Marc Guéhi (25) einen weiteren wichtigen Spieler in diesem Winter verlieren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befasst sich Aston Villa mit Jean-Philippe Mateta (28). Die Villans sehen den Stürmer als Alternative zu Tammy Abraham (28), mit dessen Verein Besiktas die Verhandlungen stocken. Auch Juventus Turin wurde zuletzt Interesse an Mateta nachgesagt.

Im Gegenzug könnte es Evann Guessand nach London ziehen. Die Eagles prüfen einen Transfer des 24-Jährigen. Schon im Sommer stand der Angreifer auf der Liste von Palace, das Rennen machte aber letztendlich Villa. Schlägt er mit einem halben Jahr Verzögerung nun doch in der Hauptstadt auf?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
