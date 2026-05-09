Teure Konkurrenz für Woltemade?

Möglicherweise erhält Nick Woltemade im Sommer einen weiteren Konkurrenten im Sturm bei Newcastle United. Die Magpies beschäftigen sich laut ‚Record‘ mit der Verpflichtung von Luis Suárez. Dem Bericht zufolge ist der 28-jährige Kolumbianer ein Kandidat bei den Magpies, im Raum steht eine Ablöse im Bereich von 80 Millionen Euro.

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Sollte Woltemade bei Newcastle weiter auf dem Abstellgleis geparkt werden, könnte Suárez auch als Ersatz für den deutschen Nationalspieler kommen. Vor der laufenden Saison wechselte Woltemade erst für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu seinem jetzigen Arbeitgeber. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der knapp zwei Meter große Offensivspieler aber – trotz zwischenzeitlichem Formhoch – bisher nicht.