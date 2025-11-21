Verlängerung: RB setzt Schlager unter Druck

RB Leipzig möchte bei Xaver Schlager zeitnah Nägel mit Köpfen machen. „Es gab nachvollziehbare Gründe, warum Xaver sich vielleicht ein bisschen länger Zeit gelassen hat, das eine oder andere für sich zu eruieren, wie es für ihn weitergeht. Seine Verletzungshistorie ist doch ein bisschen größer und länger als bei anderen Spielern. Die Zeit gestehen wir ihm zu“, betont Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer gegenüber der ‚Bild‘, schränkt aber gleichzeitig ein: „Irgendwann muss man dann aber auch zusammenfinden – oder man orientiert sich anders.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Prinzipiell wollen sowohl der Klub als auch der Spieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, die Zusammenarbeit fortsetzen. Man sei „in einem sehr offenen und respektvollen Austausch“, so Schäfer. Dem Bericht zufolge hofft RB auf eine Entscheidung noch in diesem Jahr.