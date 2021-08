Sabitzer: Mintzlaff will „Gespräche aufnehmen“

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff möchte einen Verkauf des umworbenen Marcel Sabitzer nicht per se ausschließen: „Wir werden jetzt in Ruhe, ohne in Panik zu verfallen, mit ihm und seinem Berater die Gespräche aufnehmen, und dann schauen wir einmal, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt“, erklärt der 45-Jährige gegenüber ‚Sky‘.

Da Sabitzers Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, bietet sich für die Sachsen in diesem Sommer letztmalig die Möglichkeit, eine angemessene Ablösesumme einzunehmen, sollte der Mittelfeldspieler weiterhin nicht verlängern. Nachdem zuletzt Tottenham Hotspur, die AS Rom und Borussia Dortmund als mögliche Abnehmer gehandelt wurden, kristallisiert sich der FC Bayern München nun als ernsthafter Interessent heraus. Als Ablöse stehen 18 Millionen Euro im Raum.