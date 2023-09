Tottenham: Kane-Abgang „gut kompensiert“

Ange Postecoglou ist zufrieden mit der Art, wie Tottenham Hotspur den Abschied von Harry Kane aufgefangen hat. „Es gab das Risiko, dass wir von Anfang an diese große Leere spüren, die er hinterlassen hat, schließlich war er auf und abseits des Platzes eine wichtige Figur, die uns spät in der Transferperiode verlassen hat. Wir versuchen als Kollektiv, uns auf die Zukunft zu konzentrieren. Ich bin sehr zufrieden damit, wie die Jungs mit dieser Aufgabe umgegangen sind“, so der Trainer der Spurs auf einer Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Die Leute sehen hier gar keine Lücke, auch wenn es natürlich immer noch darum geht, den möglicherweise besten Spieler der Klubgeschichte zu ersetzen. Bislang haben wir das gut kompensiert.“ Nach fünf Spieltagen steht Tottenham auf Platz zwei der Premier League und hat 13 von 15 möglichen Punkten geholt.