20 Millionen für Richarlison

Richarlison darf Tottenham Hotspur bei einem adäquaten Angebot verlassen. ‚ESPN Brasil‘ berichtet, dass die Spurs ein Preisschild von 20 Millionen Euro festgelegt haben. Eine Leihe kommt für den Hauptstadtklub dem Vernehmen nach nicht infrage.

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Vor vier Jahren war Richarlison für 58 Millionen Euro vom FC Everton nach London gewechselt. An den letzten Tagen des Transferfensters sah eigentlich alles nach einer Rückkehr aus, der Transfer zerschlug sich jedoch. In den Plänen der Spurs spielt der 29-Jährige jedenfalls keine Rolle mehr, er wurde nicht einmal mehr für die Premier League registriert.