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Neuer Vertrag für Ajax-Juwel Mokio

von Tristan Bernert
1 min.
Jorthy Mokio für Ajax im Einsatz gegen Frankfurts Hugo Larsson @Maxppp

Ajax Amsterdam hat Jorthy Mokio mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Wie die Niederländer offiziell verkünden, läuft das neue Arbeitspapier des Mittelfeld-Juwels bis 2031. „Jorthy ist erst 18 Jahre alt und hat schon fast 50 Spiele für unsere erste Mannschaft absolviert“, schwärmt der Technische Direktor Jordi Cruiff, „in ganz Europa weiß man um sein Talent.“

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Cruiff fährt fort: „Wir sind hocherfreut, dass er auf uns zugekommen ist und gesagt hat, dass er länger bleiben möchte.“ Mokios bisheriger Vertrag lief 2027 aus, sodass er ohne eine Verlängerung in diesem Sommer unweigerlich auf den Markt gekommen wäre. Seit der Rückrunde der Vorsaison läuft der Sechser regelmäßig für Ajax auf. Im März 2025 debütierte er für die belgische Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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