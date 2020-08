Einigung im Schick-Poker

Der Wechsel von Patrik Schick zu Bayer Leverkusen ist praktisch in trockenen Tüchern. Den ‚Sky Italia‘-Journalisten Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano zufolge ist sich die Werkself mit der AS Rom mittlerweile einig. Die Ablöse soll bei 27 bis 28 Millionen Euro plus Boni liegen.

Auch RB Leipzig hätte den 24-jährigen Stürmer nach einer Saison als Leihspieler gerne gehalten. Die Forderung der Roma wollten die Sachsen aber nicht erfüllen. In Leverkusen soll Schick die Nachfolge von Kevin Volland antreten. Den 28-Jährigen zieht es zur AS Monaco.