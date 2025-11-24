Zwei Topklubs wollen Senkrechtstarter Ouédraogo

Was für eine Woche, die Assan Ouédraogo hinter sich hat. Erst sein Debüt-Treffer im Trikot der deutschen Nationalmannschaft, dann ein absolutes Traumtor für RB Leipzig gegen Werder Bremen (2:0). Die Qualitäten des 19-Jährigen wurden in dieser Woche offengelegt – und sind auch der europäischen Spitze nicht verborgen geblieben.

Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigen sich Manchester United und der FC Chelsea mit dem deutschen Toptalent. Das Duo beobachte Ouédraogo schon seit Monaten.

Leipzig hält jedoch die Zügel in der Hand. Der zentrale Mittelfeldspieler ist noch langfristig bis 2029 an die Sachsen gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es dem Bezahlsender zufolge nicht.

Demnach wäre im Sommer laut ‚Sky‘ ein „Top-Angebot“ erforderlich, um Leipzig zu einem Verkauf zu bewegen. Zuletzt hieß es, dass sogar 60 Millionen Euro nicht genug sein sollen.