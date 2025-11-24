Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Zwei Topklubs wollen Senkrechtstarter Ouédraogo

Assan Ouédraogo macht aktuell durch starke Leistungen auf sich aufmerksam. Zwei große Namen haben ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Assan Ouédraogo im RB-Dress @Maxppp

Was für eine Woche, die Assan Ouédraogo hinter sich hat. Erst sein Debüt-Treffer im Trikot der deutschen Nationalmannschaft, dann ein absolutes Traumtor für RB Leipzig gegen Werder Bremen (2:0). Die Qualitäten des 19-Jährigen wurden in dieser Woche offengelegt – und sind auch der europäischen Spitze nicht verborgen geblieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigen sich Manchester United und der FC Chelsea mit dem deutschen Toptalent. Das Duo beobachte Ouédraogo schon seit Monaten.

Leipzig hält jedoch die Zügel in der Hand. Der zentrale Mittelfeldspieler ist noch langfristig bis 2029 an die Sachsen gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es dem Bezahlsender zufolge nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach wäre im Sommer laut ‚Sky‘ ein „Top-Angebot“ erforderlich, um Leipzig zu einem Verkauf zu bewegen. Zuletzt hieß es, dass sogar 60 Millionen Euro nicht genug sein sollen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Chelsea
Man United
Assan Ouédraogo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Chelsea Logo FC Chelsea
Man United Logo Manchester United FC
Assan Ouédraogo Assan Ouédraogo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert