Überraschende Rückendeckung für Slot

Trotz der schon länger andauernden Krise beim FC Liverpool verspürt Arne Slot offenbar nur wenig Druck. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Niederländer: „Ich habe oft gesagt, dass ich viel Unterstützung von den Eigentümern spüre, genau wie von Richard Hughes und Michael Edwards. So seltsam es klingen mag, ich spüre auch die Unterstützung der Fans.“

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Nach der 0:2-Niederlage gegen Paris St. Germain unter der Woche droht den Reds eine Saison ohne Titel. In der Liga ist der amtierende Meister nur Fünfter und kämpft darum, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und das, nachdem der Klub im vergangenen Sommer fast eine halbe Milliarde Euro in Neuzugänge gesteckt hat.