RB-Flop Augustin findet Klub
Nach einem Jahr der Vereinslosigkeit hat Jean-Kévin Augustin einen neuen Klub gefunden. Der 29-jährige Mittelstürmer wechselt in die zweite Schweizer Liga zu Yverdon Sport. RB hatte für Augustin einst 16 Millionen Euro gezahlt und ihn für 21 Millionen an Leeds United verkauft.
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𝐉𝐄𝐀𝐍-𝐊𝐄́𝐕𝐈𝐍 𝐀𝐔𝐆𝐔𝐒𝐓𝐈𝐍 𝐑𝐄𝐉𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐘𝐒 ✍️🇫🇷— Yverdon Sport (@yverdonsport) July 7, 2026
Formé au PSG, passé par Leipzig, Monaco, Nantes et le FC Bâle, l'attaquant s’engage avec Yverdon Sport jusqu’à l’été 2027. Bienvenue, Jean-Kévin 💚
🔗 Article complet : https://t.co/SHjdgoA4ud#AllezYS #UnisUnique pic.twitter.com/E7QoViGcVn
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