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RB-Flop Augustin findet Klub

Nach einem Jahr der Vereinslosigkeit hat Jean-Kévin Augustin einen neuen Klub gefunden. Der 29-jährige Mittelstürmer wechselt in die zweite Schweizer Liga zu Yverdon Sport. RB hatte für Augustin einst 16 Millionen Euro gezahlt und ihn für 21 Millionen an Leeds United verkauft.

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