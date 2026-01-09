BVB: Timber-Tür sperrangelweit offen

Wer ersetzt Pascal Groß (34) bei Borussia Dortmund? Das ist eine der großen Fragen, die der BVB in diesem Januar klären muss. Heißer Anwärter ist dabei Quinten Timber. Der 24-Jährige steht nur noch bis zum Ende der Saison bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. Im Sommer könnten die Schwarz-Gelben Timber ablösefrei holen, durch den Groß-Abgang zu Brighton & Hove Albion könnte die Personalie aber auch im Winter an Fahrt aufnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neue Brisanz bekommt ein möglicher Timber-Wechsel durch die jüngsten Berichte rund um den Niederländer. Erst gestern hatten mehrere italienische Medien berichtet, dass Timber sich gegen einen Wechsel zu Lazio Rom entschieden hat. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass der Mittelfeldstratege einem Transfer nach Deutschland offen gegenübersteht.

Van Persie: Verlängerung „unwahrscheinlich“

Am heutigen Freitag dann befeuerte Feyenoord-Trainer Robin van Persie die Spekulationen um einen Abgang. Auf einer Pressekonferenz sagte der 42-Jährige: „Wir sind bereits seit eineinhalb Jahren mit Timber im Gespräch, schon vor meiner Zeit. Wenn Sie mich fragen, halte ich es für unwahrscheinlich, dass er verlängert. Und das ist auch sein gutes Recht. Für eine Verlängerung braucht man mehrere Parteien. Es wäre sehr schade, wenn er nicht verlängern würde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aussagen, die den Verantwortlichen an der Strobelallee sicherlich gefallen werden. In der Eredivisie ist Timber seit Jahren feste Stammkraft. Durchaus denkbar, dass er im Winter zu einem Klub aus der Champions League wechselt, um sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in den Vordergrund zu spielen. Da würde der BVB gut ins Profil passen.