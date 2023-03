Die Top-Torjäger Europas | David vor dem Absprung?

„Es wird schwierig sein, Jonathan David nächste Saison im Verein zu halten“, machte sich Lille-Trainer Paulo Fonseca schon Ende des Jahres keine Illusionen mehr. Nun, da das Sommer-Transferfenster allmählich näher rückt, werden die Gerüchte um einen David-Wechsel immer lauter.

Der 23-jährige Mittelstürmer befeuert diese mit guten Leistungen und reichlich Toren in der Ligue 1. Bei 16 Treffern steht er nun in 25 Saisonspielen, nur fünf Spieler trafen in Europas Top-Ligen häufiger. In Lille besitzt David noch einen Vertrag bis 2025, wird diesen aber aller Voraussicht nach nicht erfüllen.

Die Franzosen wittern – trotz einst 27 Millionen gezahlter Euro an die KAA Gent – einen Transfergewinn. RB Leipzig soll zu den Interessenten zählen. David selbst träumt vor allem von der Premier League, dort hatte in den vergangenen Monaten Manchester United ein Auge auf den Torjäger geworfen.

