Winter-Anfragen: Torjäger Owusu in die Bundesliga?

Prince Owusu könnte seine Zelte zeitnah wieder in Deutschland aufschlagen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 28-jährige Mittelstürmer vom FC Montréal Anfragen für den Winter aus der Bundesliga vorliegen. Dem Pay-TV-Sender zufolge zeigen der 1. FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg Interesse.

Bis Dezember 2026 steht Owusu noch beim kanadischen MLS-Vertreter unter Vertrag. Laut ‚Sky‘ würde der 1,90 Meter große Linksfuß rund zwei bis drei Millionen Euro Ablöse kosten. Seit Januar ist der Angreifer für Montréal am Ball, in der MLS gelangen ihm in dieser Spielzeit 13 Treffer und drei Assists in 34 Einsätzen.

Owusu soll sich eine Rückkehr nach Deutschland sehr gut vorstellen können. Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler wurde zwischen 2009 und 2017 beim VfB Stuttgart ausgebildet. Danach lief Owusu für zahlreiche deutsche Zweit- und Drittligisten auf, unter anderem für 1860 München, den SC Paderborn und Jahn Regensburg.

Springt Owusu auf den WM-Zug?

Seine Leistungen brachten ihm zuletzt die erstmalige Nominierung für die ghanaische A-Nationalmannschaft ein. Zweimal wurde Owusu in der vergangenen Länderspielpause von Trainer Otto Addo eingewechselt. Um seinen Traum von der WM-Teilnahme 2026 in Nordamerika zu verwirklichen, könnte er sich in den kommenden Monaten in der Bundesliga ins Schaufenster stellen.