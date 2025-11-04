2:1 in Paris: Top-Noten bei Bayerns Zittersieg

In einer wilden Anfangsphase waren es die Gäste aus München, die früh durch Luis Díaz (4.) in Führung gingen. Je länger die Partie andauerte, desto dominanter agierten die Bayern. PSG hatte große Probleme, die Angriffe des deutschen Rekordmeisters zu verteidigen. Hinzu kam dann auch noch ein fataler individueller Fehler von Kapitän Marquinhos nach einer halben Stunde. Díaz war aufmerksam, profitierte und erhöhte auf 2:0 aus Gästesicht.

Zwischenzeitlich hatte Ousmane Dembélé den Ausgleich (23). Erzielt, der VAR kassierte das Tor für die Heimmannschaft aber schnell wieder ein. Der Ballon d’Or-Gewinner musste kurz darauf verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ebenso traf es Achraf Hakimi kurz vor der Halbzeit. Der Rechtsverteidiger wurde vom Doppel-Torschützen Díaz an der Mittelinie von hinten umgemäht. Hakimi musste verletzt runter, der Kolumbianer erhielt völlig berechtigt die Rote Karte.

180-Grad-Wendung in Halbzeit zwei

Aufgrund des Platzverweises gestaltete sich der zweite Durchgang völlig anders. Paris übernahm das Zepter und hatte hohe Ballbesitzanteile, die Bayern verteidigten sehr tief und teilweise mit allen neun verbleibenden Feldspielern im eigenen Strafraum. Zum Anschlusstreffer durch Neves (74.) dauerte es aber eine ganze Weile.

Anschließend warf die Luis Enrique alles nach vorne. Die Bayern mussten hohem Druck standhalten. Zum Ausgleichstreffer reichte es für PSG aber nicht mehr. Die Bayern gewannen die Partie verdient nach einer dominanten ersten und einer kämpferischen zweiten Halbzeit.

Torfolge

0:1 Díaz (4.): Gnabry leitet den Ball mit der Hacke in den Lauf von Olise. Der Franzose rennt auf seinen Landsmann Chevalier zu, scheitert aber. Das abgefälschte Leder landet bei Díaz, der Kolumbianer kontrolliert das Spielgerät und schießt aus zehn Metern rein.

0:2 Díaz (32.): Ausgerechnet Routinier Marquinhos vertändelt den Ball am eigenen Strafraum. Díaz riecht Lunte, spitzelt das Leder weg und rennt frei auf das PSG-Tor zu und vollendet eiskalt.

1:2 Neves (74.): Die Pariser spielen in Handballmanier um den Strafraum der Bayern. An der Sechzehnerkante kommt Lee zum Flanken. Neves steht am langen Pfosten blank und verwertet aus kurzer Distanz.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

45‘ Bischof (4) für Gnabry

80‘ Kim (-) für Olise

88' Goretzka (-) für Kane