„Großes Interesse“: Bedient sich der VfL in der Bundesliga?

Der VfL Wolfsburg hat für den Posten des Sportdirektors viele Kandidaten zur Auswahl. Das bestätigt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Sebastian Rudolph am gestrigen Sonntag vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:1) bei ‚DAZN‘: „Das Schöne ist, dass das Interesse aus der Bundesliga groß ist am VfL Wolfsburg. Es können sich viele Manager vorstellen, hier zu arbeiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch aus der 2. Bundesliga seien Manager am Posten des Sportdirektors bei den Niedersachsen interessiert. Marcus Mann von Hannover 96 und Nils-Ole Book von der SV Elversberg zählen Berichten zufolge zu den aussichtsreichen Kandidaten. „Das Interesse im deutschsprachigen Raum ist groß, für den VfL Wolfsburg tätig zu sein. Wir führen Gespräche, haben mehrere Kandidaten auf dem Zettel“, so Rudolph. Laut der ‚Bild‘ soll die Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Sebastian Schindzielorz bis zum Ende dieser Woche abgeschlossen sein.