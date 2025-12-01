Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

„Großes Interesse“: Bedient sich der VfL in der Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
VfL-Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph steht ganz rechts @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat für den Posten des Sportdirektors viele Kandidaten zur Auswahl. Das bestätigt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Sebastian Rudolph am gestrigen Sonntag vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:1) bei ‚DAZN‘: „Das Schöne ist, dass das Interesse aus der Bundesliga groß ist am VfL Wolfsburg. Es können sich viele Manager vorstellen, hier zu arbeiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch aus der 2. Bundesliga seien Manager am Posten des Sportdirektors bei den Niedersachsen interessiert. Marcus Mann von Hannover 96 und Nils-Ole Book von der SV Elversberg zählen Berichten zufolge zu den aussichtsreichen Kandidaten. „Das Interesse im deutschsprachigen Raum ist groß, für den VfL Wolfsburg tätig zu sein. Wir führen Gespräche, haben mehrere Kandidaten auf dem Zettel“, so Rudolph. Laut der ‚Bild‘ soll die Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Sebastian Schindzielorz bis zum Ende dieser Woche abgeschlossen sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert