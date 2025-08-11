Überraschung: Wagner will kein Trainer mehr sein

David Wagner schließt eine Rückkehr auf die Trainerbank aus. Das stellt der Leiter der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig im Interview mit ‚Sport1‘ klar: „Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Jeder Tag ist jetzt neu, spannend und aufregend – das war es als Trainer zuletzt nicht mehr. Ich mache etwas Neues, und das finde ich super.“ Seit Juli ist der ehemalige Trainer von Schalke 04 bei den Sachsen in seiner neuen Position tätig und arbeitet dort eng mit seinem langjährigen Freund Jürgen klopp zusammen, der bei Red Bull als Global Head of Soccer agiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wagners letzte Trainerstation war Huddersfield Town. Den englischen Zweitligisten betreute der 53-Jährige in seiner zweiten Amtszeit von Januar 2023 bis Mai 2024. „Es war ein längerer Prozess, der schon vor meiner letzten Station in Norwich begonnen hat. Ich habe mir damals öfter die Frage gestellt, wie lange ich diesen Trainerjob noch ausüben möchte. Dann kam das Angebot aus Norwich, das mich wahnsinnig gereizt hat. Nach dem Aus im Halbfinale der Playoffs habe ich den Entschluss gefasst, etwas Neues zu machen. Für mich war eines klar: Das Dasein als Vereinstrainer hat mich nicht mehr so gepackt, wie die Jahre zuvor“, so Wagner.