M’gladbach: Engelhardt erwartet „gute Lösung“

Yannik Engelhardt steht einem Verbleib bei Borussia Mönchengladbach offen gegenüber. „Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Es ist etwas Besonderes in der Bundesliga zu spielen, die man immer verfolgt hat. Die Stimmung, die die Fans machen, ist einmalig. Und Borussia Mönchengladbach ist einfach ein Riesenverein. Es macht mich stolz, die Raute zu tragen. Aber was im Sommer ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich mich damit noch nicht beschäftige. Es sind mehrere Parteien im Boot“, sagt der Ex-Bremer im Interview mit der ‚DeichStube‘.

Der Mittelfeldspieler, der derzeit von Como 1907 an die Fohlen verliehen ist, geht davon aus, „dass wir eine gute Lösung finden werden, aber wie die dann im Detail aussieht, weiß ich noch nicht.“ Gladbach möchte Engelhardt möglichst zeitnah dauerhaft unter Vertrag nehmen, eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro steht im Raum. Eine Rückkehr zu Werder in ferner Zukunft schließt der 24-Jährige nicht gänzlich aus: „Es ist jetzt nicht mein Traum, in dem sich der Kreis schließen würde, denn Bremen ist nicht meine Heimat. Aber man weiß ja nie, was im Fußball passiert.“