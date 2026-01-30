Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

M’gladbach: Engelhardt erwartet „gute Lösung“

von Fabian Ley - Quelle: DeichStube
1 min.
Yannik Engelhardt für Gladbach im Einsatz @Maxppp

Yannik Engelhardt steht einem Verbleib bei Borussia Mönchengladbach offen gegenüber. „Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Es ist etwas Besonderes in der Bundesliga zu spielen, die man immer verfolgt hat. Die Stimmung, die die Fans machen, ist einmalig. Und Borussia Mönchengladbach ist einfach ein Riesenverein. Es macht mich stolz, die Raute zu tragen. Aber was im Sommer ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich mich damit noch nicht beschäftige. Es sind mehrere Parteien im Boot“, sagt der Ex-Bremer im Interview mit der ‚DeichStube‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler, der derzeit von Como 1907 an die Fohlen verliehen ist, geht davon aus, „dass wir eine gute Lösung finden werden, aber wie die dann im Detail aussieht, weiß ich noch nicht.“ Gladbach möchte Engelhardt möglichst zeitnah dauerhaft unter Vertrag nehmen, eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro steht im Raum. Eine Rückkehr zu Werder in ferner Zukunft schließt der 24-Jährige nicht gänzlich aus: „Es ist jetzt nicht mein Traum, in dem sich der Kreis schließen würde, denn Bremen ist nicht meine Heimat. Aber man weiß ja nie, was im Fußball passiert.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
M'gladbach
Como
Bremen
Yannik Engelhardt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Como Logo Calcio Como
Bremen Logo SV Werder Bremen
Yannik Engelhardt Yannik Engelhardt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert