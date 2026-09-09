Markige Worte: Barça-Boss haut einen raus

Der FC Barcelona und sein Präsident Joan Laporta haben in dieser Spielzeit Großes vor. Das bekräftigte der exzentrische Klub-Boss in einer Medienrunde am Mittwochnachmittag vor dem Champions League-Duell gegen Feyenoord Rotterdam (5:1): „Unser Ziel ist es, den dritten spanischen Meistertitel in Folge zu gewinnen, was außergewöhnlich wäre. Wir wollen unseren Pokaltitel verteidigen, was ebenfalls eine großartige Leistung wäre. Unser Ziel ist es, den Supercup zu gewinnen, um Mitte der Saison ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass wir hier sind, um die Meisterschaft zu gewinnen. Und natürlich wollen wir in diesem Jahr die Champions League gewinnen. Das ist unser Hauptziel.“

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Unabhängig von seinem Hang zu vollmundigen Ankündigungen hat Laporta allen Grund, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Barça zeigt sich in absolut bestechender Frühform und begeistert mit Hansi Flicks Offensivfußball. Abgesehen von dem deutlichen Sieg zum Auftakt der Königsklasse, dominieren die Blaugrana auch in der heimischen LaLiga. Mit vier Siegen aus vier Partien und 17:2 Toren ist Barcelona unangefochtener Tabellenführer und hat bereits drei Punkte Vorsprung vor Real Madrid.