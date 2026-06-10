Köln holt McKenna zurück

Kevin McKenna kehrt als Assistenztrainer zum 1. FC Köln zurück. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wird der frühere FC-Profi ab der kommenden Saison das Trainerteam um Chefcoach René Wagner ergänzen. Als Co-Trainer arbeitete McKenna bereits zwischen 2021 und 2024 am Geißbockheim, sammelte darüber hinaus anschließend Erfahrungen in selbiger Funktion unter Steffen Baumgart beim Hamburger SV und Union Berlin.

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ℹ️ Kevin McKenna kehrt als Co-Trainer zum FC zurück!

Der 1. FC Köln treibt die Planungen für die neue Saison voran. Der ehemalige FC-Profi Kevin McKenna kehrt zum zweiten Mal ans Geißbockheim zurück und wird den Staff um Cheftrainer René Wagner als Co-Trainer verstärken.#effzeh pic.twitter.com/MskwRJoUWO — 1. FC Köln (@fckoeln) June 10, 2026

„Kevin bringt durch seine Stationen als Co-Trainer bei verschiedenen Traditionsvereinen und in der Bundesliga einen großen Erfahrungsschatz mit. Gleichzeitig kennt er den 1. FC Köln aus seiner eigenen Vergangenheit sehr gut. Seine Erfahrung, seine fachliche Expertise und seine Persönlichkeit werden eine Bereicherung für unser Trainerteam sein. Wir freuen uns, ihn wieder in der FC-Familie begrüßen zu dürfen“, betont Geschäftsführer Sport Thomas Kessler.