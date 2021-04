United: Mega-Abfindung für de Gea?

Sollte sich Manchester United für Dean Henderson als endgültige Nummer eins entscheiden, müsste Topverdiener David de Gea bei einem Abschied im Sommer fürstlich entschädigt werden. Wie der ‚Mirror‘ berichtet müssten die Red Devils einen Großteil der rund 43 Millionen Euro Gehalt, die noch bis 2023 anfallen, dem Spanier auszahlen. Seinen Stammplatz hatte der 30-Jährige zuletzt abgeben müssen.

De Gea war Anfang März zur Geburt seines ersten Kindes nach Spanien gereist und erhielt auf Vorschlag von Trainer Ole Gunnar Solskjaer bis zur Länderspielpause eine Auszeit. In Vertretung sprang der 23-jährige Henderson in die Bresche. Dabei blieb das Eigengewächs in der Liga in drei Spielen ohne Gegentor und sicherte gegen den AC Mailand den Einzug ins Europa League-Achtelfinale. Derzeit spricht wenig dafür, dass der bis 2025 gebundene Schlussmann seinen derzeitigen Platz zwischen den Pfosten räumen muss.