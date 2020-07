Eichner bleibt Cheftrainer beim KSC

Christian Eichner (37) hat einen Cheftrainer-Vertrag beim Karlsruher SC bis 2022 unterschrieben. Eichner hatte die Badener zuvor als Interimstrainer zum Klassenerhalt geführt.

„Christian Eichner hat das Team in einer schwierigen Situation übernommen und wieder zurück in die Spur geführt. Gemeinsam wollen wir den KSC jetzt in den nächsten Jahren sportlich stabilisieren, weiterentwickeln und der Mannschaft eine neue Identität geben. Mit seiner frischen Art ist Christian dafür genau der richtige Mann“, so KSC-Sportchef Oliver Kreuzer.