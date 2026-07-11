Premier League
ManCity verleiht Nypan
@Maxppp
Manchester City parkt Sverre Nypan in der ersten belgischen Liga. Die Skyblues verleihen das 19-jährige Mittelfeldtalent für die kommende Spielzeit an den Lommel SK.
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Sverre Nypan has joined Belgian side Lommel SK on a season-long loan, subject to international clearance ✍️— Manchester City (@ManCity) July 11, 2026
Good luck, Sverre 🩵 pic.twitter.com/krAoJETAOU
Der norwegische U21-Nationalspieler war im Sommer 2025 für rund 15 Millionen Euro von Rosenborg Trondheim nach Manchester gewechselt. Die Hinrunde der vergangenen Saison verbrachte Nypan beim englischen Zweitligisten FC Middlesbrough.
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