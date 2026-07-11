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Offiziell Premier League

ManCity verleiht Nypan

von Fabian Ley
Sverre Nypan feiert mit Erling Haaland @Maxppp

Manchester City parkt Sverre Nypan in der ersten belgischen Liga. Die Skyblues verleihen das 19-jährige Mittelfeldtalent für die kommende Spielzeit an den Lommel SK.

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Der norwegische U21-Nationalspieler war im Sommer 2025 für rund 15 Millionen Euro von Rosenborg Trondheim nach Manchester gewechselt. Die Hinrunde der vergangenen Saison verbrachte Nypan beim englischen Zweitligisten FC Middlesbrough.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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