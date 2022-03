Hertha: Magath plant zeitnahes Comeback

Felix Magath könnte zeitnah sein Debüt an der Seitenlinie von Hertha BSC geben. Der 68-Jährige sagt im Interview mit dem ‚kicker‘, er plage sich nach seiner Corona-Infektion noch mit dem „Hauptsymptom Halsschmerzen“ und einer etwas belegten Stimme, plane aber seine Rückkehr auf den Trainingsplatz für Mitte der Woche: „Ich hoffe, dass ich am Mittwoch wieder unter die Leute kann.“

Die Alte Dame hatte in Magaths Abwesenheit und unter Anleitung seines Assistenten Mark Fotheringham überraschend deutlich gegen die TSG Hoffenheim gewonnen (3:0). Diesen „wunderbaren Anfang“ will der Europameister von 1980 nun bestätigen. Seine eigene Situation als Feuerwehrmann sieht Magath gelassen: „Ich bin mir der Aufgabe bewusst und konzentriere mich darauf. Es ist ja das Schöne an meiner Situation: Ich brauche mir keine Gedanken zu machen.“